В Курильске похитили и изнасиловали семилетнюю девочку, сообщил Telegram-канал Baza. По данным издания, местная жительница заманила ребенка в квартиру, где ее поджидал насильник. Правоохранители задержали злоумышленников.

Все случилось в маленьком городке Курильске, расположенном на острове Итуруп. По предварительной информации, 28-летняя местная жительница увела с детской площадки семилетнюю девочку.

Они пришли в квартиру, где их ждал 46-летний мужчина. По данным канала, он надругался над девочкой, после чего выбросил ее из окна второго этажа.

Ребенка в тяжелом состоянии на вертолете доставили в реанимацию больницы Южно-Сахалинска. Позже ее перевели в хирургическое отделение, ее жизни ничто не угрожает.

Девушку и ее знакомого задержали. По данным Baza, 46-летнего жителя Курильска ранее уже привлекали к уголовной ответственности — по статье об изнасиловании.

В городе Верхний Уфалей Челябинской области изнасиловали 13-летнюю школьницу. По подозрению в совершении преступления задержали 37-летнего и 35-летнего мужчин. Оба имеют непогашенные судимости.