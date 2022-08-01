Двух мужчин задержали по подозрению в изнасиловании 13-летней девочки в Челябинской области

В Челябинской области полицейские задержали двух мужчин, которые подозреваются в изнасиловании 13-летней школьницы. Инцидент произошел накануне в городе Верхний Уфалей, сообщил сайт Ura.ru.

В правоохранительных органах выяснили, что подозреваемые оказались ранее судимы.

«Девочку изнасиловали двое неизвестных вечером в частном секторе города на улице Фокина, где она живет. По горячим следам сотрудники уголовного розыска задержали двоих подозреваемых. Ими оказались 37-летний и 35-летний ранее судимые за совершение умышленных тяжких преступлений мужчины, судимости не погашены, один из подозреваемых состоит до 2030 года под административным надзором», — говорится в сообщении полиции.

В настоящий момент стражи порядка решают вопрос о заключении злоумышленников под стражу.