Сбившего журналиста в Красноярске водителя задержали

Двое суток пробудет в полиции водитель Mercedes, который накануне сбил журналиста телеканала «Россия» в Красноярске. Потом суд решит, что с ним делать.

«Проведены первичные следственные действия, водитель задержан на 48 часов до избрания ему меры пресечения», — рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе ГУ СК по региону. Ранее следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста».

20 февраля в Красноярске на улице Чернышевского корреспондент телеканала «Россия» Павел Брыкин хотел взять интервью у водителя Mercedes. Мужчина за рулем оказался необщительным и агрессивным. Говорить с журналистом он не захотел, нажал на педаль газа и сбил человека, который выполнял свою работу. Брыкина отвезли в больницу с серьезными травмами.

Следователи сейчас разбираются со всеми обстоятельствами ЧП. Они опрашивают свидетелей очевидцев, чтобы восстановить картину этого конфликта и понять причину поступка водителя. О состоянии Брыкина информации пока нет.