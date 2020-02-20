20 февраля 2020, 11:19
Водитель не захотел давать интервью и сбил журналиста в Красноярске
Корреспондент телеканала «Россия» хотел взять интервью у мужчины и попал под колеса его автомобиля. Житель Красноярска не захотел отвечать на вопросы и наехал на журналиста. Полицейские начали проверку.
Водитель сбил Павла Брыкина 20 февраля в районе улицы Чернышевского в Красноярске. Журналист пытался взять интервью у мужчины на Mercedes. В итоге корреспондента отвезли с травмами в одну из городских больниц, сообщили в пресс-службе СКР.
«Сейчас по факту ДТП, в котором пострадал корреспондент федерального канала, сотрудниками ГУ МВД по краю проводится проверка. На месте работает следственно-оперативная группа полиции», — рассказал «360» сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Красноярскому краю Евгений Долгов.
Сейчас обстоятельства и причины инцидента выясняют следователи. Как отметили правоохранители, в действиях мужчины прослеживается преступление по статье «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов».