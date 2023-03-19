Криминал 19 марта 2023, 13:39 Сбившего семью из пяти человек водителя задержали в Крыму МВД возбудило дело против водителя, сбившего в Крыму семью из 5 человек РИА «Новости»

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Полицейские задержали в Крыму 54-летнего местного жителя, который сел пьяным за руль и сбил пять человек. Против него возбудили уголовное дело, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по республике.

Мужчине вменили преступление, предусмотренное часть второй статьи 264 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью водителем, находящимся в состоянии опьянения».

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«Следователем ОМВД России по Нижнегорскому району возбуждено уголовное дело», — подчеркнули в ведомстве.

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Семья из пяти человек, в том числе трое детей, попала под колеса ВАЗ в Нижнегорском районе, когда переходила дорогу. Родителей и детей доставили в больницу.

Водитель отечественного авто, предварительно установили полицейские, был пьян.

По данным регионального Минздрава, двух пострадавших детей готовят к операции. Состояние всех несовершеннолетних тяжелое. У женщины диагностировали травмы средней степени тяжести, а мужчина отделался ушибами.