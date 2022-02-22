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    22 февраля 2022, 07:22

    Сбившего пятилетнего мальчика таксиста задержали в Москве

    В ГИБДД заявили, что сбивший мальчика в Москве таксист задержан

    Наза Салех Захи

    Водитель такси, который сбил пятилетнего мальчика в центре Москвы, задержан. Об этом сообщили представители столичной Госавтоинспекции в  своем Telegram-канале.

    Сбившего пятилетнего мальчика таксиста задержали в Москве

    «Водитель задержан. По факту ДТП проводится проверка», — сказано в заявлении ведомства.

    О личности задержанного ничего не сообщается.

    Случай произошел 21 февраля на улице 3-я Тверская-Ямская, у дома 58/5. Таксист поворачивал, когда зеленый свет зажегся для пешеходов. В итоге пятилетний мальчик попал под колеса автомобиля, водитель скрылся с места ЧП.

    У пострадавшего ребенка зафиксировали ушибы и сотрясение головного мозга. Все обстоятельства случившегося уточняются.