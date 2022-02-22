Сбившего пятилетнего мальчика таксиста задержали в Москве

Водитель такси, который сбил пятилетнего мальчика в центре Москвы, задержан. Об этом сообщили представители столичной Госавтоинспекции в своем Telegram-канале.

«Водитель задержан. По факту ДТП проводится проверка», — сказано в заявлении ведомства.

О личности задержанного ничего не сообщается.

Случай произошел 21 февраля на улице 3-я Тверская-Ямская, у дома 58/5. Таксист поворачивал, когда зеленый свет зажегся для пешеходов. В итоге пятилетний мальчик попал под колеса автомобиля, водитель скрылся с места ЧП.

У пострадавшего ребенка зафиксировали ушибы и сотрясение головного мозга. Все обстоятельства случившегося уточняются.