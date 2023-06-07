Эксклюзив 07 июня 2023, 12:47 Сбившего 12-летнюю девочку пьяного росгвардейца с Кузбасса посадили в тюрьму Кемеровский суд приговорил бывшего сотрудника Росгвардии к 7 годам колонии за пьяное ДТП

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Кемеровский районный суд приговорил бывшего сотрудника Росгвардии к семи годам тюрьмы. В ноябре 2022 года он сел за руль пьяным и сбил насмерть 12-летнюю девочку. «360» показал кадры процесса.

Подсудимый сидел на своем месте, не поднимая головы, за него говорил адвокат. Защитник настаивал на том, что бывший росгвардеец осознал свою вину, раскаялся и извинился перед потерпевшими — родственники 12-летней девочки в зале плакали.

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Кемеровский райсуд признал мужчину виновным, приговорил к семи годам колонии общего режима и выплате в миллион рублей компенсации морального вреда семье погибшей.

Авария произошла 20 ноября 2022 года в селе Мазурово Кемеровского округа. Вечером школьница пошла за молоком, сообщил сайт «Кузбасс онлайн». На Советской улице ее сбил автомобиль, водитель скрылся. Девочка умерла на месте.

Когда скорая помощь и полицейские осматривали место ДТП, к ним подошел пьяный мужчина — заместитель командира роты отдельного батальона кемеровского филиала вневедомственной охраны. Его задержали, а в Росгвардии начали служебную проверку. Мужчина отрицал свою вину и заявлял, что его машину угнали.

На севере Москвы полицейский автомобиль столкнулся с легковушкой и перевернулся. Правоохранительные органы выяснят обстоятельства ДТП.