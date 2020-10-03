Сбежавшим из колонии в Дагестане заключенным предъявили новое обвинение

В ведомстве напомнили, что шестеро беглецов через подкоп в производственном цехе выбрались из колонии в поселке Шамхал Кировского района Махачкалы. Четверо из заключенных осуждены за наркотическое преступления, двое — за убийство. На их поиски отправились оперативники МВД и республиканского УФСИН.

Задержали беглецов около поселка Улан-Холл в Калмыкии.

Тогда следователи рассказали, что заключенные шли вдоль железной дороги. Не исключено, что они хотели сесть на поезд.

После побега заключенных из дагестанской колонии правоохранители завели еще несколько уголовных дел.

Как сообщила «Газета.ru», за пособничество беглецам задержали родственника одного из осужденных. Также на два месяца арестовали сотрудника колонии в рамках уголовного дела о халатности. Он работал мастером на производственном участке, где заключенные сделали подкоп для побега.