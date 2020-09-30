Силовики настигли беглецов из дагестанской колонии в пустыне. Задержание попало на видео

Силовики поймали всех преступников, сбежавших из колонии строгого режима в Дагестане. МВД республики показало видео спецоперации по задержанию беглецов и фотографии их захвата.

«Все шесть ранее разыскиваемых особо опасных преступников, совершивших побег из колонии строгого режима, задержаны сотрудниками уголовного розыска на территории Калмыкии», — сообщило в Instagram МВД Дагестана.

На опубликованных ведомством кадрах запечатлено само задержание преступников, а также лица некоторых из них.

Заключенные вечером 22 сентября убежали из исправительной колонии №2 в поселке Шамхал. Преступники выбрались из здания с помощью туннеля. Нажмудин Ахмеднабиев и Рашид Аминов получили свои сроки за убийства, а четверо остальных — за преступления, связанные с наркотиками. Вместе с Ахмеднабиевым и Аминовым силовики задержали Шамиля Бойматова, Ахмадрасула Машрабова, Магди Мириева и Магомеда Абдулкадирова.

После побега дагестанский Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности. Мастера производственного участка №1 Центра трудовой адаптации осужденных ИК-2 задержали по обвинению в превышении должностных полномочий.