Сбежавшего из тюрьмы убийцу поймали в Перми

Заключенный сбежал из тюменской колонии-поселения. Позже он был задержан в Перми. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСИН по Тюменской области. Заключенный был осужден на 23 года за убийство.

«Задержали сегодня в Перми. Он пока находится в отделении полиции», — рассказали в ведомстве.

Мужчина сбежал 15 сентября. Его осудили по статьям «Убийство», «Разбой», «Грабеж», «Вымогательство», «Кража». До выхода из тюрьмы ему оставалось два года и семь месяцев.

Ранее сотрудники полиции задержали в Омской области сбежавшего из колонии-поселения осужденного мужчину. По данным ведомства, заключенный был судим за убийство, незаконный оборот оружия, разбой, угон и вымогательство.

УФСИН по Омской области сообщило, что исчезновение заключенного обнаружили 13 сентября. В ведомстве пояснили, что изначально он отбывал наказание в исправительной колонии, но в 2019 году по решению суда на оставшийся срок его перевели в колонию-поселение, откуда он сбежал. Вечером в минувший четверг в полицию поступило сообщение от местных жителей о том, что в районе Русско-Полянского тракта они видели мужчину, схожего по приметам со сбежавшим заключенным.