Беглеца из колонии-поселения задержали в Омской области

Сотрудники полиции задержали в Омской области сбежавшего из колонии-поселения осужденного мужчину. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону, прохожие сообщили, что видели мужчину со схожими приметами.

По данным ведомства, заключенный был судим за убийство, незаконный оборот оружия, разбой, угон и вымогательство.

УФСИН по Омской области сообщило, что исчезновение заключенного обнаружили 13 сентября. В ведомстве пояснили, что изначально он отбывал наказание в исправительной колонии, но в 2019 году по решению суда на оставшийся срок его перевели в колонию-поселение, откуда он сбежал.

Вечером в минувший четверг в полицию поступило сообщение от местных жителей о том, что в районе Русско-Полянского тракта они видели мужчину, схожего по приметам со сбежавшим заключенным.

На место прибыли оперативники. Осужденный попытался скрыться, но его задержали во дворе одного из домов и доставили в отдел полиции.

За побег против заключенного завели уголовное дело. К остаткам его неотбытого срока могут добавить еще четыре года.