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    17 сентября 2021, 10:33

    Беглеца из колонии-поселения задержали в Омской области

    Анатолий Минкин

    Сотрудники полиции задержали в Омской области сбежавшего из колонии-поселения осужденного мужчину. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону, прохожие сообщили, что видели мужчину со схожими приметами.

    Беглеца из колонии-поселения задержали в Омской области

    По данным ведомства, заключенный был судим за убийство, незаконный оборот оружия, разбой, угон и вымогательство.

    УФСИН по Омской области сообщило, что исчезновение заключенного обнаружили 13 сентября. В ведомстве пояснили, что изначально он отбывал наказание в исправительной колонии, но в 2019 году по решению суда на оставшийся срок его перевели в колонию-поселение, откуда он сбежал.

    Вечером в минувший четверг в полицию поступило сообщение от местных жителей о том, что в районе Русско-Полянского тракта они видели мужчину, схожего по приметам со сбежавшим заключенным.

    На место прибыли оперативники. Осужденный попытался скрыться, но его задержали во дворе одного из домов и доставили в отдел полиции.

    За побег против заключенного завели уголовное дело. К остаткам его неотбытого срока могут добавить еще четыре года.