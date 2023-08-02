Эксклюзив 02 августа 2023, 22:33 «Выцарапал пентаграмму». Петербуржец рассказал о нападении сатаниста Сатанист попытался выцарапать пентаграмму на лбу мужчины в Петербурге Freepik

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Житель Петербурга пришел в гости к знакомому в Мурино и стал жертвой нападения. Хозяин квартиры пытался выцарапать у него на лбу пентаграмму. Подробностями происшествия мужчина поделился с «360».

«На входе он сразу сказал, что есть алтарь и список слов, которые в квартире не нужно произносить, при этом не уточнил, какие именно слова. Я старался к алтарю близко не приближаться, и уж тем более трогать», — сказал он.

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В ходе разговора хозяин жилища резко вскочил и попытался ногтями выцарапать пентаграмму на лбу своего гостя с криками, что тот якобы произнес запретное слово. Спустя время пострадавший попросился в ванную комнату, чтобы смыть кровь. Там он упал без сознания.

По словам собеседника «360», хозяин квартиры предложил ему остаться на ночь, но он отказался. А на следующий день пострадавший обратился в травмпункт. Когда медики диагностировали у него ушиб мягких тканей головы и порезы в области лба, петербуржец обратился в полицию.

По данным пресс-службы МВД по Петербургу и Ленобласти, 2 августа в полицию Всеволожского района обратился 30-летний мужчина. По его словам, 1 августа около 20:00 в квартире дома № 89 на Шоссе в Лаврики знакомый поцарапал ему лоб.

«На текущий момент по данному поводу телефонограмм из медицинских учреждений не поступало», — указали в сообщении.

Все обстоятельства нападения на мужчину продолжают выяснять.