Сантехник-маньяк из Подмосковья признался в новых преступлениях

Сантехник из Каширы, которого подозревают в серии убийств, сознался еще в двух преступлениях. По его словам, осенью прошлого года он изнасиловал и убил двух пенсионерок.

«Подозреваемый в ходе допроса признался следователю, что в сентябре и октябре 2019 года совершил изнасилование и убийство двух женщин 1940 и 1950 годов рождения», — сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Московской области.

Мужчина рассказал, что залезал в окна на первом этаже и сначала душил своих жертв, а потом насиловал.

53-летнего сантехника задержали по подозрению в серии убийств и изнасилований 12 июня. По версии следствия, он орудовал в Ступинском и Каширском городских округах Подмосковья.

Ранее во время допроса он признался в семи убийствах по одной схеме: забирался в дома своих жертв через окно и расправлялся с ними. Следователи считают, что мужчина совершал преступления на протяжении 10 лет.

Его долго не могли вычислить. Во время расследования провели множество экспертиз, в том числе с ДНК, которую находили на месте убийств. Сейчас подмосковного сантехника проверяют на причастность к другим преступлениям.