Подмосковный сантехник признался в семи убийствах. Он показал, как проник в дом одной из жертв

Суд арестовал сантехника из городского округа Кашира, подозреваемого в серии убийств и изнасилований. Видео с допросом 53-летнего мужчины и следственными действиями на месте последнего преступления опубликовала на канале в YouTube пресс-служба Следственного комитета.

Видео начинается с того, что мужчина признается в убийствах и изнасилованиях женщин на протяжении последних 10 лет. После этого его привезли к дому последней жертвы. По его словам, оконное стекло было заклеено скотчем, который он отодрал.

«Выставил половинки стекла и проник внутрь», — рассказал он. Внутри он увидел на кровати пожилую женщину, которую задушил. Уходя, забрал телевизор и сберегательные книжки. Последние он выбросил в траву и ушел домой.

По версии следствия, мужчина действовал на протяжении 10 лет в Ступинском и Каширском городских округах. Обычно он проникал в дом, где совершал свои преступления.

В ходе допроса мужчина признался в семи убийствах и изнасилованиях.

Кроме этого, на его счету надругательство над 10-летней девочкой. В январе этого года он проник на второй этаж частного дома, где изнасиловал ребенка. Школьницу спасли врачи.

Следователи долго искали злоумышленника. В ходе проведенного расследования они провели множество экспертиз, в том числе с ДНК, найденной на месте преступлений, и допросили много свидетелей. В итоге им удалось выйти на сантехника. Сейчас его проверяют на причастность к другим преступлениям.