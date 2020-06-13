Подмосковный сантехник признался в семи убийствах. Он показал, как проник в дом одной из жертв
Видео начинается с того, что мужчина признается в убийствах и изнасилованиях женщин на протяжении последних 10 лет. После этого его привезли к дому последней жертвы. По его словам, оконное стекло было заклеено скотчем, который он отодрал.
«Выставил половинки стекла и проник внутрь», — рассказал он. Внутри он увидел на кровати пожилую женщину, которую задушил. Уходя, забрал телевизор и сберегательные книжки. Последние он выбросил в траву и ушел домой.
По версии следствия, мужчина действовал на протяжении 10 лет в Ступинском и Каширском городских округах. Обычно он проникал в дом, где совершал свои преступления.
В ходе допроса мужчина признался в семи убийствах и изнасилованиях.
Кроме этого, на его счету надругательство над 10-летней девочкой. В январе этого года он проник на второй этаж частного дома, где изнасиловал ребенка. Школьницу спасли врачи.
Следователи долго искали злоумышленника. В ходе проведенного расследования они провели множество экспертиз, в том числе с ДНК, найденной на месте преступлений, и допросили много свидетелей. В итоге им удалось выйти на сантехника. Сейчас его проверяют на причастность к другим преступлениям.