Розыск серийного насильника с татуировками-чакрами начат в Калининграде

В Калининградской области начат розыск подозреваемого в серии изнасилований, совершенных в 2015 году. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

На спине разыскиваемого есть татуировка: вдоль позвоночника расположены 6-7 колец, так называемые «чакры». Рост около 175 сантиметров, возраст около 22-25 лет (по состоянию на 2015 год), славянской внешности, среднего телосложения, живот плоский, волосы светлые, на икроножной мышце расположена татуировка (предположительно, в виде овала, цветная), в паховой области имеется шрам размером примерно 8-10 сантиметров, указано на сайте регионального управления СКР.

По версии следствия, вечером 4 марта 2015 подозреваемый в дачном поселке «Вишенка» Гурьевского района Калининградской области изнасиловал женщину 1960 года рождения. 7 июля того же года этот же мужчина на пляже у города Пионерский Калининградской области напал на женщину 1964 года рождения и также надругался над ней.

«В ходе расследования обоих уголовных дел установлено, что ДНК-профиль злоумышленника является идентичным», — отмечено в сообщении пресс-службы.

Житель Новороссийска занял у знакомых в общей сложности 4,5 миллиона рублей и пропал на 10 лет. Теперь его задержали в Москве. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Мужчина занимал у знакомых суммы от 500 тысяч рублей до двух миллионов. Залогом долга он называл свою квартиру. Однако позднее мужчина продал ее и пропал вместе с деньгами.