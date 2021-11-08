Мужчина занял у знакомых 4,5 миллиона рублей и исчез на 10 лет

Житель Новороссийска занял у знакомых в общей сложности 4,5 миллиона рублей и пропал на 10 лет. Теперь его задержали в Москве, сообщил «Царьград».

Мужчина занимал у знакомых суммы от 500 тысяч рублей до двух миллионов. Залогом долга он называл свою квартиру. Однако позднее мужчина продал квартиру и пропал вместе с деньгами. Его объявили в розыск в 2011 году.

Теперь подозреваемого арестовали в Москве. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.