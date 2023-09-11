Криминал 11 сентября 2023, 01:43 Российского тренера заподозрили в совращении первоклассницы Shot: физрук совратил первоклассницу на тренировках в Пятигорске РИА «Новости»

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Уроки по оздоровительной физкультуре в пятигорском восстановительном центре обернулись травмой для семилетней девочки. Как сообщил Telegram-канал Shot, нездоровый интерес к ребенку начал проявлять 31-летний тренер.

По данным авторов сообщения, физкультурник допустил в отношении несовершеннолетней ученицы развратные действия. Не выдержав такого отношения со стороны взрослого мужчины девочка рассказала обо всем матери.

Обеспокоенная женщина обратилась в полицию с жалобой. Правоохранители завели против физрука уголовное дело за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Максимальное наказание по этой статье предусматривает 20 лет колонии.

В конце августа московские следователи сообщили о задержании подозреваемого в растлении несовершеннолетних девочек через социальные сети. По данным криминалистов, злоумышленник на протяжении нескольких месяцев общался со школьницами и склонял их к непристойным вещам. После задержания следователи начали проверку задержанного на причастность к аналогичным преступлениям.