Криминал 24 августа 2023, 13:56 Подозреваемого в растлении девочек через интернет задержали в Москве СК задержал подозреваемого в растлении двух девочек в Москве через интернет РИА «Новости»

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В Москве задержали мужчину, подозреваемого в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.

По данным следствия, с июля 2022 года по декабрь 2022 года фигурант совершал развратные действия в отношении двух несовершеннолетних девочек в одной из социальных сетей.

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Следователи и сотрудники уголовного розыска совместно работали над делом и задержали мужчину 1992 года рождения.

«В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения», — говорится в сообщении.

Началась проверка причастности задержанного к аналогичным преступлениям.

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