Российского депутата обвинили в избиении человека до смерти

В Мелеузе расследуют дело об избиении до смерти мужчины. Обвиняемый в преступлении находится под стражей, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на СУ СК РФ по Башкирии. По данным источника агентства, драку устроил депутат городской думы.

Преступление совершено ночью 5 августа. Подозреваемого оперативно задержали. Было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы.

В настоящее время задержанному предъявлено обвинение. По ходатайству следствия суд вынес постановление о его аресте. Расследование продолжается.

В конце июля в Благовещенске после драки на турбазе погиб глава Минцифры Амурской области Александр Курдюков. Ему было 39 лет. По факту гибели министра завели уголовное дело. Следователи задержали пауэрлифтера Алексея Шкарина. Спортсмен был участником конфликта с погибшим Курдюковым. Он проходит по делу как подозреваемый.