Российско-британский вуз Шанинка появился в деле вице-президента Сбербанка Раковой

Московская высшая школа социальных и экономических наук, известная как Шанинка, фигурирует в деле в отношении вице-президента Сбербанка и бывшей замглавы Минпросвещения Марины Раковой. Предположительно, этот вуз был подрядчиком госконтрактов при фальсификациях отчетов по научным исследованиям.

О фигурировании в деле этого учебного заведения сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник. По его данным, Ракова во время работы в Минпросвещения пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования, где была гендиректором. Деньги направили на выполнение госконтрактов по федеральному проекту «Учитель будущего».

Подрядчиком, по словам источника агентства, стал российско-британский вуз Шанинка. В ходе экспертизы оказалось, что отчеты по научным исследованиям фальсифицировались, но Фонд новых форм развития образования принял работы, выполненные этим вузом и необоснованно выплатил деньги, уточнил собеседник издания. Официально эти данные не подтверждены.

О том, что Ракова стала фигурантом дела о крупном мошенничестве, стало известно накануне. У нее дома и на рабочем месте прошли обыски. Расследование проводится по факту хищений денежных средств при реализации госконтрактов в сфере образования, которые были заключены при ее участии в 2019 году. Ущерб составил более 50 миллионов рублей.