Сбербанк отреагировал на уголовное дело топ-менеджера Раковой о мошенничестве

Представители Сбербанка заявили, что уголовное дело о мошенничестве, фигурантом которого стала экс-замминистра и топ-менеджер банка Марина Ракова, не имеет отношения к работе финансовой организации. Сегодня по месту жительства Раковой и на ее рабочем месте были проведены обыски.

«Дело о хищении, фигурантом которого стала экс-замминистра и топ-менеджер Сбербанка Ракова, не имеет отношения к работе банка», — сообщили РИА «Новости» представители организации.

По данным источника агентства, дело, фигурантом которого стала Ракова, было возбуждено по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Расследование проводится по факту хищений денежных средств при реализации госконтрактов в сфере образования, которые были заключены при участии Раковой в 2019 году. Ущерб в результате мошенничества составил более 50 миллионов рублей.

С 2018 по 2020 год Ракова занимала должность заместителя главы Минпросвещения России, уточнила газета «Известия».