Российская компания заплатила 5 млн за маски, которые так и не получила

Крупная российская компания решила закупить медицинские маски. Договор с поставщиком она заключила более чем на 70 миллионов и даже успела перевести часть денег. После этого посредники пропали, сообщил «360» источник в правоохранительных органах. Самих масок покупатель тоже не увидел.

О сделке на 70,5 миллиона рублей предприятие договорилось в конце февраля. Каждая маска стоила 14 рублей 10 копеек. Всего их заказали пять миллионов штук. Стороны составили договор в электронном виде и условились о поэтапной покупке масок.

Во время личных встреч в Москве представители компании-заказчика передали посредникам 5,2 миллиона рублей в качестве оплаты за первую партию медицинских масок. Но их поставки так и не дождались.

В полицию предприниматели обратились, когда не смогли выйти на связь с двумя посредниками. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

На фоне ситуации с распространением коронавируса случаи мошенничества участились. Красноярское УФАС, например, заподозрило четыре крупные компании края в картельном сговоре.

«Действия компаний могли стать причиной дефицита медицинских масок и роста цен на них в аптеках республик Тыва и Хакасия», — заявили в пресс-службе ведомства. Цены на маски, которые поставляли в республики, завышались на 132%-408%.

В Подмосковье местный житель планировал помочь китайцам и отправить им медицинские маски, но стал жертвой мошенников. Мужчину обманули на 500 тысяч рублей. По всей России подобные ситуации происходят с завидной регулярностью.