Россияне закупают партии медицинских масок для Китая. И теряют миллионы рублей

Житель Серпухова хотел отправить медицинские маски в Китай в качестве благотворительной помощи, но нарвался на мошенников и лишился 500 тысяч рублей. И он далеко не первый. В России мошенники уже наварились на масках почти на 44 миллиона рублей в сумме, и это только известные случаи.

Помощь Китаю

Как сообщил «360» источник в правоохранительных органах, 31-летний житель Московской области собирался от компании, которая сотрудничает с Китаем, направить в страну 47 тысяч медицинских масок. Объявление с товаром он нашел на площадке «Авито» и позвонил по указанному номеру. Его собеседник подтвердил, что у них есть 47 тысяч масок и что они находятся в ГК «Севастополь» на Большой Юшуньской.

Маски стоили по 15 рублей, и за 47 тысяч штук мужчина должен был заплатить 705 тысяч рублей. Жителя Серпухова попросили перевести деньги на карту в качестве предоплаты, но он отказался делать это, пока не увидит товар.

21 февраля он встретился в ГК «Севастополь» с неизвестным человеком, который представился как Пал. Ему показали медицинские маски. Убедившись в их качестве и наличии, серпуховчанин сказал директору по экономике его компании перевести 200 тысяч рублей на карту продавцов масок. Еще 300 тысяч рублей пострадавший направил на карту мошенников через банкомат. Но такая оплата продавцов не устроила. Они пообещали маски только после того, как им поступят еще 205 тысяч рублей.

Оказалось, что масками владеют Пал и его начальник Даниил, а все это время по телефону пострадавший общался с другим, на его же карты переводил деньги. В итоге Даниил сказал, что ничего не получал, а значит, и маски передать не может. Телефон человека, который получил деньги, с того времени стал недоступен.

Предприимчивые мошенники

И это далеко не первый случай, когда мошенники обманывают желающих передать Китаю — бесплатно или за деньги — медицинские маски. В середине февраля житель Кемерова решил купить масок на семь миллионов и договорился с одной российской компанией, что они поставят их прямо в Пекин. Объявление, как и серпуховчанин, он нашел на «Авито», сообщил «360» источник в правоохранительных органах.

Маски должны были прийти 17 февраля, но поставка не случилась. Между тем житель Кемерова уже успел перевести все семь миллионов рублей двумя частями, после чего телефон продавца перестал отвечать.

Жертвами мошенников становятся и сами граждане Китая, которые хотят помочь своим согражданам. По словам источника в правоохранительных органах, 21-летний гражданин КНР, который живет на юго-западе Москвы, обратился в полицию после того, как лишился 30 миллионов рублей. Он пострадал от мошенников, которые пообещали помочь с поставкой масок.

В середине февраля Telegram-канал Mash рассказал, что трое предпринимателей, в том числе директор одного из московских ресторанов сети «Макдональдс», перевели мошенникам больше 10 миллионов рублей за 640 тысяч несуществующих масок. Все объявления тоже размещали на «Авито».

Некоторых ошибки ничему не научили. Например, одна китаянка из Шанхая, как пишет Ura.ru, дважды попалась на уловки мошенников и в сумме потеряла почти 245 тысяч рублей. Другой гражданин Китая заплатил за маски около трех миллионов рублей, получил их, но больше половины оказались бракованными.

Все это происходит на фоне того, что в мире распространяется коронавирус, и кому-то, возможно, эти маски помогли бы сберечь здоровье, по крайней мере нервное.