Жительница мусульманской деревни Уфа-Шигири в Свердловской области в ночь на 27 октября расправилась со своей восьмилетней дочерью — она зарезала ребенка. Женщину увезли в психбольницу. Об этом сообщил сайт E1.ru со ссылкой на местного жителя.

«Она состояла на учете у психиатра. Прошлой ночью по каким-то причинам зарезала дочь ножом. Неизвестно, что у нее в голове перемкнуло. Сейчас ее поместили в психиатрическую больницу», — рассказал собеседник.

Житель деревни, где произошло убийство, признался, что не понимает, почему за такими людьми нет надлежащего контроля. Он предположил, что раз у нее поднялась рука на собственную дочь, то она могла перерезать полдеревни. Официальных комментариев о случившемся от следователей и полицейских пока нет.

В начале октября СК по Ленинградской области сообщил о двойном убийстве в поселке Бугры — погибли женщина и ее трехлетняя дочь. Подозрение пало на 21-летнего сына и сводного брата убитых.