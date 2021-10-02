Жителя Ленобласти заподозрили в убийстве матери и трехлетней сестры

Женщину и ее трехлетнюю дочь убили в квартире в поселке Бугры в Ленинградской области. В совершении преступления заподозрили 21-летнего сына погибшей, сообщил СК по Ленинградской области.

Следователи завели дело по статье Уголовного кодекса «Убийство двух лиц». Подозреваемого задержали по вскоре после преступления.

«В результате следственно-оперативных мероприятий по горячим следам следователями и сотрудниками полиции задержан подозреваемый 2000 года рождения, который является сыном потерпевшей и сводным братом убитой трехлетней девочки», — сказано в релизе пресс-службы СК.

Задержанному готовятся предъявить обвинение. Ходатайство о его аресте уже подготовлено к передаче в суд. Следственные действия еще продолжаются, назначены судебные экспертизы. Специалисты выясняют причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Сайт 78.ru показал кадры с задержанным и с места убийства двух человек.