Россиянина задержали в Польше по подозрению в махинациях с топливом

В Польше задержали гражданина России по подозрению в руководстве преступной группой. Об этом сообщил пресс-секретарь министра координатора спецслужб Станислав Жарын.

«Агентство внутренней безопасности задержало гражданина России, подозреваемого в руководстве преступной группой», — передает РИА «Новости» его слова.

По его словам, россиянин с помощью преступного механизма уклонялся от уплаты налогов на дизельное топливо, проданного в Польше. Задержанный работал в компании, которая не раскрывала налоговым органам предмет налогообложения. В документах указывались неправдивые данные, а также использовались фиктивные счета-фактуры.

Следствие считает, что своими преступными действиями компания нанесла казне Польши ущерб на сумму не менее 3,2 миллиона долларов. Обвинения предъявлены трем лицам.

В конце декабря в Испании по делу о хищении 900 тысяч евро задержали россиянина. Ранее он был объявлен в международных розыск. По предварительной информации, экономическое преступление произошло, когда фигурант возглавлял одно из государственных предприятий в России.