Россиянина осудили в США за незаконное пересечение границы

В США суд вынес приговор россиянину Евгению Глущенко, который пытался незаконно пересечь американо-мексиканскую границу. Скорее всего, его депортируют в Россию, сообщило Associated Press.

Глущенко ранее пошел на сделку со следствием. Россиянин признал вину в том, что пытался незаконно проникнуть на территорию США через границу с Мексикой. Его приговорили к тому сроку, который ранее он уже провел под стражей. Поэтому теперь его, вероятно, ждет депортация на родину. Однако пока Глущенко остается под стражей.

Глущенко пытался незаконно проникнуть в США в ноябре 2019 года. Это произошло в штате Аризона. Тогда его заметил американский пограничник, который открыл по россиянину огонь. Глущенко был ранен. Причем это была уже вторая попытка Глущенко попасть в Соединенные Штаты. До этого он также пытался пересечь границу вместе со своей беременной женой и был задержан там же, в Аризоне. По решению суда его решили депортировать, но спустя год он снова попытался незаконно проникнуть в страну.

Предположительно, Глущенко не изъявлял желания обращаться за консульской помощью.