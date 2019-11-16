Генеральное консульство России в США намерено получить доступ к раненому россиянину

Генеральное консульство России в США в городе Хьюстон намерено получить доступ к россиянину, пострадавшему на границе Мексики и США.

«Генконсульство находится в контакте с полицией штата и намерено получить консульский доступ к пострадавшему», — говорится в сообщении миссии в Twitter.

Отмечается, что пострадавший находится в больнице города Гудиер в штате Аризона.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на генконсульство России в Хьюстоне, ранение получил гражданин РФ Евгений Глущенко 1982 года рождения.

Американский пограничник вытстрелил в россиянина Подробнее

Ранее Погранично-таможенная служба США распространила заявление, в котором говорилось, что американский пограничник ранил гражданина России из огнестрельного оружия при предположительной попытке пересечения границы с Мексикой.

Вертолетом потерпевший был доставлен в больницу. Как отмечается в документе, его ранения не угрожают жизни.