Генеральное консульство России в США намерено получить доступ к раненому россиянину
«Генконсульство находится в контакте с полицией штата и намерено получить консульский доступ к пострадавшему», — говорится в сообщении миссии в Twitter.
Отмечается, что пострадавший находится в больнице города Гудиер в штате Аризона.
Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на генконсульство России в Хьюстоне, ранение получил гражданин РФ Евгений Глущенко 1982 года рождения.
Американский пограничник вытстрелил в россиянинаПодробнее
Ранее Погранично-таможенная служба США распространила заявление, в котором говорилось, что американский пограничник ранил гражданина России из огнестрельного оружия при предположительной попытке пересечения границы с Мексикой.
Вертолетом потерпевший был доставлен в больницу. Как отмечается в документе, его ранения не угрожают жизни.