Криминал 06 июня 2023, 21:49 Россиянина арестовали за развращение маленьких девочек в интернете СК: в Севастополе арестовали 31-летнего мужчину, который совращал школьниц

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Правоохранители арестовали 31-летнего севастопольца, который совращал школьниц на протяжении восьми лет. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

По предварительным данным, с 2015 года подозреваемый искал в Сети маленьких девочек и переписывался с ними. После знакомства он входил к ним в доверие и отправлял интимные фотографии. Взамен он просил потерпевших присылать подобные снимки.

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Правоохранители обнаружили злоумышленника до того, как родители узнали об общении своих детей с ним. В ходе обыска в доме задержанного нашли материалы порнографического характера и подтверждающие его преступную деятельность против несовершеннолетних. Потерпевшими признали школьниц из Севастополя и Челябинска.

Суд заключил подозреваемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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