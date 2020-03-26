Россиянин убил родителей во сне, чтобы «избавить от страданий»

В Санкт-Петербурге мужчина решил «помочь» своим родителям. Когда пожилые люди спали, он зарезал и мать, и отца. В полицию позвонил сам. Оказалось, петербуржец наблюдался у психиатра.

Убийство произошло вечером 25 марта на Казанской улице, сообщила «Фонтанка.ру». Прибывшие на место полицейские нашли мертвой 50-летнюю женщину. Она лежала в кровати. Сын несколько раз ударил ее ножом.

Отец мужчины был еще жив. Врачи повезли его в больницу, но 56-летний пострадавший скончался в карете скорой помощи.

На допросе подозреваемый пояснил, почему решился на преступление. Он заявил, что хотел избавить отца и мать от земных страданий.

Мужчина, по имеющимся данным, работал в частном охранном предприятии. Он увлекался религиозным учением, распространенным в Индии. Петербуржец также состоял на учете у психиатра.