Новозеландский стрелок признал вину в массовом убийстве мусульман

Он также признал себя виновным в 40 покушениях на убийство и в совершении теракта. Свое заявление 29-летний обвиняемый сделал на специальном заседании суда в Крайстчерче. В процессе он участвовал по видеосвязи, находясь в тюрьме. До этого в течение года Таррант отвергал все обвинения, уточнило Radio New Zealand.

Таррант станет первым осужденным террористом в Новой Зеландии. Срок его заключения истекает в мае. Дата вынесения приговора пока не назначена из-за эпидемии коронавируса по всему миру.

15 марта 2019 года Брентон Таррант расстрелял посетителей двух мечетей и случайных людей в Крайстчерче. Свои действия он снимал на камеру и транслировал в Facebook. После этого случая соцсеть ужесточила правила проведения трансляций.

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