Россиянин убил друга после замечания о нарезке сала

Два друга собрались дома у одного из них за бутылкой. На закуску было сало, но способ нарезки не понравился гостю. Молчать он не стал, сделал замечание и поплатился за это жизнью — хозяин несколько раз ударил его ножом. Раны оказались смертельными. Убийство произошло в Котельниковском районе Волгоградской области.

«Мужчина полностью признал свою причастность к смерти потерпевшего, в своих показаниях он сообщил, что причиной конфликта с потерпевшим послужили замечания гостя о неправильной нарезке им сала, которое они вдвоем употребляли в качестве закуски», — приводит РИА «Новости» слова руководителя Котельниковского межрайонного СО СУСК России по Волгоградской области Хонгора Муджикова.

Конфликт между собутыльниками вспыхнул 13 марта. Хозяина дома, где это случилось, задержали, а 16 марта его отправили в СИЗО. По данным СК, ему предъявили обвинение в убийстве.

В феврале в Сургуте задержали жителя Ульяновска, который девять месяцев назад убил друга во время пьянки лопатой, закопал труп и сам помогал его искать.