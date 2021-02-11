Ульяновец убил друга лопатой, а потом сам помогал в его поисках

В Ульяновске местного жителя обвиняют в убийстве друга. По версии следствия, он активно участвовал в поисках, чтобы отвести от себя подозрение, а потом скрылся из города.

Десять месяцев Следственный комитет по Ульяновской области расследовал дело об исчезновении местного жителя, 21-летнего Виктора Вартанова. Парень пропал еще в мае 2020-го, родственники забили тревогу почти сразу: до этого парень никогда не уходил из дома надолго без предупреждения.

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В день пропажи они с другом выпивали на Волжском косогоре. Что случилось после этого, до сих пор было не известно. Один из друзей пропал без следа. Второй, 28-летний ульяновец, активно помогал искать товарища. Однако вскоре из города он исчез.

Поймали его уже в Сургуте, где и заключили под стражу. Следствие смогло доказать, что именно он убил друга — после пьяной ссоры мужчины начали драку, в ходе которой обвиняемый несколько раз ударил противника сначала лопатой, а затем ножом, сообщил местный СК.

Когда молодой человек понял, что убил друга, он решил закопать его, скрыть остальные следы преступления и стать активным участником поисков, чтобы отвести от себя подозрения. Сам подозреваемый уже признался во всем и показал место, где зарыл труп. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы по статье об убийстве.