Россиянин решил пытать сына, чтобы узнать об изменах бывшей жены

Житель рязанского города Касимов напился и решил выяснить правду о бывшей жене. Для этого он пытался собственного 13-летнего сына. СК завел против отца уголовное дело.

Мужчину заподозрили в истязании с применением пытки, уточнили в пресс-службе регионального ведомства. Таким образом 42-летний выходец из Касимова рассчитывал узнать об изменах экс-супруги.

Следствие выяснило, что 19 января подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения несколько часов бил и пытал собственного ребенка, добиваясь подтверждения подозрений о супружеской неверности матери подростка.

«На момент совершения мужчиной противоправных действий родители школьника уже были разведены», — добавили в СК.

Его арестовали. Ведутся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.