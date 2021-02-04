Появились подробности о личности избитой в Нижнем Тагиле школьницы

Ставшая жертвой группового избиения семиклассница из Нижнего Тагила живет в неполной семье. Ее воспитанием в основном занимается престарелая бабушка. Мать состоит на учете в психоневрологическом диспансере и навещает дочь нечасто. Об этом «360» рассказала соседка семьи Нина Григорьевна.

Женщина отметила, что девочка вместо учебы постоянно общается с компанией подростков.

«Какое воспитание бабушка, которая чуть ходит с палочкой, может ей дать? А девочка постоянно с компанией. В подъезде торчат все время. Не просто ведь так отдыхают. Как она будет хорошо учиться, если она постоянно с ними таскается?» — заявила соседка.

Еще один сосед семьи, Алексей, заявил, что никогда не видел школьницу с сигаретой или алкоголем. По его словам, никаких намеков на то, что в семье что-то не в порядке, он не увидел.

Источник сообщил, что в школе семиклассница мало общается с другими учениками. Несмотря на свой юный возраст, она уже вовсю курит и сильно матерится. Поведение школьницы, утверждает собеседник «360», изменилось несколько месяцев назад, когда она влилась в новую компанию.

Толпа подростков избила школьницу в одном из дворов Нижнего Тагила в минувшую среду, 3 февраля. Девочку повалили на землю и пинали ногами. Все происшествие очевидцы засняли на камеру. Подростки прекратили избиение, только когда оператор пригрозил им полицией.

Региональный главк Следственного комитета начал проверку по факту случившегося. По ее итогам сотрудники ведомства могут завести уголовное дело по статьям «Побои» и «Истязание».

В региональных СМИ сообщили, что личности участников расправы уже установили. Это ученики шестых-восьмых классов четырех разных школ города.