Россиянин избил девушку за невкусный ужин

Житель Воронежской области зверски избил свою девушку, сломав ей ребра. Ему не понравилась еда, которую та приготовила.

Как написал портал «Регион Online» со ссылкой на местное управление МВД, инцидент произошел еще в сентябре прошлого года. 53-летний мужчина решил, что еда, которую приготовила ему его возлюбленная, была недостаточно вкусной.

Он начал избивать девушку деревянным подлокотником от дивана, а также кожаным ремнем. Пострадавшая поступила в больницу в тяжелейшем состоянии. У нее были сломаны ребра и бедро.

Преступник раньше уже был судим — за убийство, избиение человека и хранение боеприпасов. 23 февраля суд вынес решение о заключении мужчины в тюрьму на три года.

Недавно сообщалось. что в Челябинске ревнивый коллега долго преследовал волонтера приюта для животных Елену Долганову, после чего убил при ней ее друга.