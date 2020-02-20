«Ты моя вещь». Челябинец преследовал коллегу и убил ее парня из ревности

В Челябинске ревнивый коллега волонтера приюта для животных Елены Долгановой убил при ней ее друга. 20 февраля Юрию Якунину предъявили обвинение в убийстве.

Об этом сообщил информационный портал региона 74.ru со ссылкой представителя регионального СК Александра Скорика.

По словам девушки, она познакомилась с Якуниным в приюте для бездомных животных. Он там работал, а она на добровольной основе помогала там. Мужчина признался ей в своих чувствах, а она их не приняла, работник приюта стал преследовать девушку.

«Он начал за мной следить, если видел в моем окружении других мужчин, неважно, кто — брат, отец, сразу бросался в драку», — рассказала волонтер.

Затем Якунин стал делать мелкие пакости: портил машину и даже пытался пробраться в квартиру по пожарной лестнице. Этим летом беспредел достиг пика — ревнивец избил друга ее знакомой, воткнув ему нож в колено, другому другу выбил зубы, а соседям разбил нос и ударил по голове трубой.

По словам Долгановой, она неоднократно заявляла на Якунина в полицию, ноприходили письма с отказом из-за отсутствия состава преступления.

На какое-то время мужчина пропал, а в феврале снова появился. Увидев, что девушка гуляет с другом и стал угрожать с еще большим усердием.

«Стал говорить: „Ты моя собственность“, „Ты моя вещь“, „Я твой хозяин“, „Ты мне изменила“. Но ни о какой измене и речи не могло идти. Он стал мне угрожать по телефону, что порежет нас двоих, Дениса вообще убьет с особой жестокостью, глаза ему будет колоть, ногти выдирать», — пересказывает слова убийцы Долганова.

17 февраля, в день убийства, девушка и ее друг сидели у нее дома, услышали шум за окном-это был Якунин. Он кидал камни в стекла и кричал, что если она не выйдет-он пойдет бить окна к ее родителям. В итоге убийца нанес несколько ножевых ранений ее другу, который от полученных ранений скончался в реанимации.

Якунина задержали на следующий день. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, у обвиняемого на почве ревности возник преступный умысел, направленный на убийство 39-летнего мужчины.