Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в Интернете
Глава проекта ОНФ Лазарева рассказала о новой схеме мошенничества с сайтами банков
Россияне, которые пользуются интернет-банками, рискуют стать жертвами мошенников, использующих подменные сайты кредитных организаций. Об этом РИА «Новости» рассказала глава организации «За права заемщиков» Евгения Лазарева.
Она объяснила, что мошенники создают в Интернете поддельные фишинговые сайты, похожие на сайты кредитных организаций. Если пользователь зайдет на них через браузер и введет личные данные, то рискует потерять собственные денежные средства.
«Злоумышленники получат доступ к банковским данным жертвы и при помощи Системы быстрых платежей оплачивают собственные услуги и покупки», — рассказала она.
Лазарева уточнила, что в среднем сумма похищенных средств составляет от 150 до 500 тысяч рублей.
Однако универсального решения этой проблемы нет. Необходимо заставить иностранные поисковики тщательнее модерировать результаты поисковой выдачи, а также маркировать официальные сайты банков.
Также эксперт призвала россиян не терять бдительность и внимательнее смотреть, куда они вводят свои персональные данные.
«Очевидно, что все хищения происходят из-за несоблюдения цифровой гигиены и элементарных правил безопасности», — заключила она.
Ранее МВД сообщило, что с начала специальной военной операции на Украине в Москве стало гораздо меньше случаев мошенничества в Сети.