Россия потребовала экстрадиции из Испании обвиняемого в мошенничестве доктора Блюма

Доктора Евгения Блюма, который годами выманивал у людей деньги, задержали в Испании. Генпрокуратура России потребовала его экстрадиции.

«Генеральной прокуратурой Российской Федерации организована работа по экстрадиции в Россию из Испании врача Евгения Блюма. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

По версии следствия, Блюм в 2014–2015 годах обманул члена сборной России по фристайлу Марию Чаадаеву (Комиссарову), которая получила тяжелую травму при подготовке к Олимпиаде в Сочи. Он врал ей про свои якобы чудодейственные методики, которые помогут спортсменку восстановиться и снова заниматься спортом. Блюм выудил у нее более 29 миллионов рублей.

Обвиняемый в мошенничестве врач открыл две клиники — в Москве и в испанской Марбелье. Там он и применял свои методики, от которых пострадал не один пациент. В 2019 году на Блюма завели дело, а в июне 2020 года заочно арестовали в России и объявили в международный розыск.