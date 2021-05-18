Росгвардия рассказала о состоянии мальчика, найденного в Нижнем Новгороде с незнакомцем

Найденный после масштабных поисков в Нижнем Новгороде мальчик шести лет плакал, был сильно напуган и просился к маме. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии по Нижегородской области.

Ребенка около 11:00 видели в продуктовом магазине на улице Гоголя, потом с неизвестным мужчиной 40-45 лет. Эту информацию получила Росгвардия, были разосланы ориентировки. В 00:40 во вторник сотрудники ведомства остановили на улице Свободы похожих мальчика и мужчину.

«Мальчик плакал, был сильно напуган и не мог ничего объяснить. Он был в истерике и просился к маме. Сотрудники Росгвардии успокоили ребенка, пообещали вскоре отвезти домой и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу», — рассказали РИА «Новости» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Ребенок 17 мая около 10:00 вышел из квартиры на улице Гоголя и не вернулся. Родные обратились в полицию. Следователи из регионального СК РФ открыли уголовное дело по статье УК РФ «Убийство малолетнего».

Поисками ребенка занимались около 300 полицейских, сотрудников Следственного комитета, а также волонтеры и местные жители. Агентству в поисково-спасательном центре «Рысь» сообщили, что мальчика нашли живым после полуночи.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Главное сейчас — выяснить, не подвергся ли мальчик каким-либо противоправным деяниям. В скором времени пройдут судебно-медицинские экспертизы. Расследование дела продолжается.