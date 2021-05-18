Пропавшего шестилетнего мальчика из Нижнего Новгорода нашли в компании незнакомца

Шестилетнего мальчика из Нижнего Новгорода, пропавшего накануне, нашли живым. Он гулял с 35-летним незнакомцем.

Мальчик пропал около 10:00 17 мая. Очевидцы последний раз его видели на детской площадке. Во время поисков на одной из камер видеонаблюдения полицейские обнаружили ребенка в компании с незнакомым мужчиной. Было заведено уголовное дело по статье «Убийство».

Рано утром 18 мая мальчика удалось найти живым. Полицейские обнаружили его идущим вдоль дороги с 35-летним мужчиной, сообщили в Следственном комитете.

«Следователи СК при осмотре ребенка видимых телесных повреждений у него не обнаружили. Предварительно, все это время мальчик находился с 35-летним мужчиной, с которым весь день гулял по Нижнему Новгороду», — сообщили в ведомстве.

Согласно уголовному делу, мальчику назначены судебно-медицинские экспертизы, которые покажут, подвергся ли ребенок насилию.

В середине мая под Нижнем Новгородом изнасиловали и убили 12-летнюю девочку. Под подозрение попал бывший заключенный, который отбывал срок за педофилию. По последнему уголовному делу судимость у него не погашена.