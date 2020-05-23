Росгвардия показала штурм отделения Альфа-Банка от первого лица

Нацгвардия России опубликовала видео спецоперации по освобождению заложников в Альфа-Банке в центре Москвы. Захватчиком оказался Алексей Барышников из Нижневартовска. Своему единственному заложнику он рассказал, что пытался таким способом привлечь внимание девушки, с которой недавно расстался.

На кадрах виден штурм отделения, лежащий на полу горе-захватчик и содержимое его рюкзака, в котором, как утверждал Барышников, находилось взрывное устройство.

«В ходе спланированной спецоперации по освобождению заложников сотрудники СОБР... совместно с сотрудниками полиции задержали злоумышленника, насильно удерживающего сотрудников и посетителей одного из отделений столичного банка», — сообщили «360» в пресс-службе Росгвардии.

Столичный главк Следственного комитета возбудил в отношении Барышникова уголовное дело о захвате заложника.

Когда мужчина зашел в отделение на Земляном Валу в центре Москвы, там находились несколько сотрудников и посетитель Федор Пименов. В итоге со злоумышленником остался только он — служащие смогли покинуть отделение.

Барышников изливал душу своему заложнику и пил его вино, а Пименов вел трансляцию происходящего в банке в Instagram. Федор рассказал «360», что отвлек захватчика, благодаря чему сотрудники и смогли выйти из здания.