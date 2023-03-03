Происшествия 03 марта 2023, 13:10 Схрон украинских боевиков обнаружили в Херсонской области МВД: тайник ВСУ с боеприпасами обнаружили в Херсонской области

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Сотрудники Росгвардии, регионального управления ФСБ и полиции обнаружили тайник украинских боевиков в Скадовском районе Херсонской области. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Схрон находился в лесополосе, в нем нашли 134 танковых боеприпаса и 139 пороховых заряда к ним, а также документы на украинском языке.

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Найденный арсенал передали в Минобороны России. По оперативным данным, боеприпасы принадлежали воинской части Украины, после начала спецоперации их спрятали в лесу.

«Полиция установит, кто именно организовал тайник. В Херсонской области продолжается плановая работа по изъятию боеприпасов и оружия», — подчеркнули в МВД.

Ранее сотрудники оперативного уголовного розыска по Запорожской области обнаружили тайник националистов в селе Давыдовка. Прибывшие на место саперы Росгвардии уничтожили схрон боеприпасов накладным зарядом.