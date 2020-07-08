Рогозина могут допросить по делу его советника Сафронова

Советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова подозревают в разглашении государственной тайны. Адвокат Иван Павлов не исключил, что по этому делу следователи могут допросить и самого главу корпорации Дмитрия Рогозина.

«Могут [допросить Рогозина], но не обязательно. Дело все-таки касается не деятельности Ивана в рамках Роскосмоса, а той деятельности, когда он работал журналистом», — заявил Павлов в эфире радио «Эхо Москвы».

Адвокат отметил, что правоохранители обязательно будут устраивать обыски у всего окружения Сафронова. Кроме того, следователи изучат рабочее место советника в Роскосмосе. Источник «Интерфакса» уточнил, что в кабинете Сафронова 7 июля уже прошел обыск.

Ивана Сафронова задержали утром 7 июля по подозрению в разглашении государственной тайны. Вечером советника главы госкорпорации доставили на заседание в Лефортовский суд. После слушания дела адвокаты рассказали, что, по версии следствия, Сафронов с 2012 года работал на спецслужбы, а в 2017-м передал Чехии секретные данные. Сейчас он арестован.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что советник не имел доступа к какой-либо секретной информации. Работать в госкорпорации Сафронов начал в мае, а до этого был журналистом в изданиях «Коммерсантъ» и «Ведомости».