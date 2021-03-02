Рогозин: украденное с Байконура оборудование принадлежало Казахстану

Украденное с площадки космодрома Байконур оборудование находилось в собственности Казахстана. В Роскосмосе заявили, что неизвестные унесли не работавшую десятилетия технику.

Кражу на Байконуре прокомментировал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, слова которого привел сайт «Вести.Ru».

С площадки № 110 пропало принадлежавшее Казахстану оборудование — шкафы, в которых хранилась старая техника. Она не работает более 30 лет. Ничего общего с суперсекретной электроникой содержимое шкафов не имело.

Площадку, где произошла кража, давно заморозили — как раз три десятилетия назад. Казахстан, по словам Рогозина, должен принять решение об утилизации объекта. Он в аварийном состоянии, и охраняют площадку поэтому только от случайных посетителей и туристов.

Следы взлома на неиспользуемой площадке нашли еще 19 февраля. В пресс-службе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) пояснили, что на месте работает полиция. Обстоятельства произошедшего и причастных к нему лиц установят в ходе расследования.

По факту случившегося возбудили уголовное дело.