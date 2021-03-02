С Байконура украли оборудование

Злоумышленники увели оборудование с площадки космодрома Байконур, откуда стартовала ракета-носитель «Энергия» с «Бураном». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ). Это оператор, который входит в Роскосмос.

«В настоящее время управлением МВД России на комплексе Байконур проводит необходимые следственные действия по данному факту. Все обстоятельства, а также лица, причастные к произошедшему, будут установлены в ходе расследования», — рассказали агентству в пресс-службе оператора.

Следы взлома на площадке космодрома, которую не используют уже несколько десятилетий, обнаружили еще 19 февраля.

Ранее в ЦЭНКИ рассказали, что в 2021 году на Байконуре станет меньше сотрудников. Сейчас на космодроме работают около 5,4 тысячи специалистов. Около 400 человек выйдут на пенсию и переедут из Казахстана в Россию.