Родители мальчика из Улан-Удэ решили не писать заявление на высадившего их сына вдали от дома водителя

Мама и папа школьника из Улан-Удэ пребывают в шоке из-за того, что водитель маршрутки не выпустил их сына на нужной остановке, а потом заставил идти домой пешком. Тем не менее они решили не писать заявление в полицию.

«Водитель не дал ему выйти. Я не знаю, что было в его (водителя — прим. ред.) голове в тот момент. Он, может, хотел припугнуть. Он, может, думал, что это не ребенок 12-летний, а подросток», — рассказала «360» мама мальчика Екатерина.

По ее словам, водитель довез сына до конечной остановки и поговорил с ним.

«Он спросил у него: „Ты много ли пил?“» — передала рассказ ребенка Екатерина.

Мальчик ответил, что не пьет. Тогда водитель открыл ему дверь и сказал уходить. В итоге ребенку пришлось самостоятельно идти до дома, а это приличное расстояние.

«Когда ребенок пришел домой, мы даже не знали, что произошло на самом деле. Мы думали, встретился с кем-то, задержался», — добавила собеседница «360».

Она вспомнила, что в тот день было очень холодно. К счастью, с ребенком сейчас все в порядке.

«Я его (водителя — прим. ред.) видеть не хочу, слышать не хочу. Хочу поберечь других родителей. Чтобы таких инцидентов больше у нас не было. Сейчас мы с мужем отошли от этой ситуации. Нам главное, чтобы такие люди не работали в маршрутном такси», — заявила мама.

СК по региону проводит проверку по факту случившегося. Родителям предлагали пройти судмедэкспертизу. Мальчика хотели осмотреть. Однако Екатерина говорит, что с сыном все в порядке, поэтому от предложения семья отказалась.

Дело уголовное заводить мы не будем. В воскресенье мы хотели писать и судиться. Но тоже надо думать… Я думаю, что у него тоже есть дети. Ему и так достаточно того, что дети без работающего папы останутся. Я думаю, он сам думает о том, что он наделал Екатерина.

По ее словам, сын сейчас никуда не хочет выходить. Он немного испугался того резонанса, который вызвала эта история. Больше всего мальчик переживает за своих родителей.

Мальчику из Улан-Удэ стало плохо в автобусе. Он попросил водителя остановиться, но тот не согласился. Школьника стошнило в салоне, после чего сидевший за рулем мужчина отказался высадить ребенка на нужной остановке и провез до конца маршрута. Потом мальчику пришлось еще полтора часа идти домой по морозу.