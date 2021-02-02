Водитель увез ребенка на конечную за то, что тому стало плохо в машине. Мальчик шел домой 1,5 часа

В столице Бурятии Улан-Удэ следователи проверяют сообщения из соцсетей о поведении водителя маршрутного такси по отношению к ребенку.

На сайте издания «Байкал Daily» рассказывается, что в городе Улан-Удэ 12-летний мальчик ехал домой на 56-м маршрутном автобусе. По пути ребенку стало плохо, однако водитель по его просьбе не сделал остановку. В итоге мальчика в салоне стошнило. В наказание водитель не высадил его на нужной остановке и, удерживая в салоне, принудительно увез на конечную остановку в микрорайон «Стеклозавод». После этого мальчику пришлось в мороз в течение 1,5 часа добираться до своего дома.

Так как в публикации содержались сведения о незаконном лишении несовершеннолетнего свободы водителем маршрутного автобуса, а также оставлении ребенка в опасности, следственный отдел по Советскому району Улан-Удэ СУ СК России по Республике Бурятия начал проверку. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение.