Ребенка до смерти забили под Новосибирском. Под подозрением родители

В поселке Кудряшовский под Новосибирском нашли тело избитого мальчика. По подозрению в убийстве задержали его мать и отчима. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

«19 марта вечером в квартире одного из домов в поселке Кудряшовский обнаружено тело шестилетнего мальчика с множественными телесными повреждениями», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи завели уголовное дело по статье УК РФ «Убийство малолетнего». По подозрению в преступлении задержали мать и отчима погибшего ребенка. По предварительным данным, задержанный периодически избивал своего пасынка. В рамках расследования уголовного дела, следователи проверят органы опеки на предмет халатности.

В начале марта одном из домов поселка Васильево в Татарстане нашли мертвого шестилетнего мальчика. В убийстве заподозрили его мать, труп которой обнаружили во дворе.