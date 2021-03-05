Жительница Татарстана убила сына и покончила с собой

Тело шестилетнего мальчика нашли в одном из домов поселка Васильево в Татарстане. В убийстве ребенка заподозрили его мать. Ее также обнаружили мертвой. Об этом сообщили в региональном СК РФ.

Труп мальчика с признаками насильственной смерти нашли вечером в прошедший четверг.

«Тела обнаружил хозяин дома 4 марта около 18:00. Ему позвонила дочь, которая не могла попасть домой через запертые изнутри ворота», — говорится в сообщении прокуратуры Татарстана, которое процитировал ТАСС.

Ребенка, по предварительным данным, задушили. Тело его 38-летней матери обнаружили во дворе дома. Следствие считает, что она убила сына, а затем покончила жизнь самоубийством.

Следователи осмотрели место происшествия. Решается вопрос о проведении судебно-медицинских экспертиз. Открыто уголовное дело по статье УК РФ «Убийство малолетнего».

В пресс-службе прокуратуры Татарстана заявили, что семья не состояла на профилактическом учете. Однако ведомство проведет проверку об исполнении законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних.